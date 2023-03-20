Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2024 составил так, что наша команда в марте проведет лишь один матч. Другие сборные сыграют по два матча отбора. Украинская команда решила свободную дату использовать для того, чтобы провести спарринг.

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Еще в феврале 2023 года появилась информация, что сборная Украины проведет спарринг не с другой сборной, а с английским клубом Брентфорд. Эта команда выступает в АПЛ, а в ее составе есть украинский футболист Егор Ярмолюк.

При этом об этом спарринге договорились еще Александр Петраков, который после этого 12 января официально покинул сборную Украины.

При этом в Украинской ассоциации футбола тогда довольно "скупо" отреагировали на такую информацию, завив, что решение о спаррингах перед матчем с Англией будет принимать тренерский штаб. И пока на официальном сайте УАФ нет никакой информации о возможном спарринге с Брентфордом. При этом команда будет тренироваться именно на базе этого клуба, пока будет находиться в Лондоне.

В то же время журналист Игорь Бурбас убеждает, что матч между сборной Украины и Бренфордом таки состоится в четверг, 23 марта. При этом не на клубной базе, как было предложено ранее, а на полноценном стадионе в пригороде Лондона. Правда, этот стадион способен вместить лишь 2,5 тысячи зрителей.

В то же время информации о времени начала такого спарринга нет ("состоится ближе к вечеру"). Как и о том, будет ли доступна трансляция матча.