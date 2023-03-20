Календар збірної України у відборі на Євро-2024 склали так, що наша команда в березні проведе лише один матч. Натомість інші збірні зіграють по два матчі відбору. Тож українська команда вирішила вільну дату використати для того, щоб провести спаринг.

Читайте також Лунін без практики, нефартовий Трубін чи Шевченко про запас: хто з воротарів зіграє проти Англії

Ще в лютому 2023 року з'явилася інформація, що збірна України проведе спаринг не з іншою збірною, а з англійським клубом Брентфорд. Ця команда виступає в АПЛ, а в її складі є український футболіст Єгор Ярмолюк.

При цьому про цей спаринг домовилися ще Олександр Петраков, який вже після цього 12 січня офіційно покинув збірну України.

При цьому в Українській асоціації футболу тоді доволі "скупо" відреагували на таку інформацію завивши, що рішення про спаринги перед матчем з Англією прийматиме тренерський штаб. І поки на офіційному сайті УАФ немає жодної інформації про можливий спаринг з Брентфордом. При цьому що команда тренуватиметься саме на базі цього клубу, поки перебуватиме в Лондоні.

Натомість журналіст Ігор Бурбас переконує, що матч між збірної України та Бренфордом таки відбудеться в четвер, 23 березня. При цьому не на клубній базі, як було запропоновано раніше, а таки на повноцінному стадіоні в передмісті Лондона. Правда цей стадіон здатен вмістити лише 2,5 тисячі глядачів.

Водночас інформації про час початку такого спарингу немає ("відбудеться ближче до вечора"). Як і про те, чи буде доступна трансляція матчу.