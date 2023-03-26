Сборная Украины по футболу в воскресенье, 26 марта, проведет матч квалификации Евро-2024 в Лондоне против Англии. Команда заранее прибыла в Лондон на этот матч и проводила там подготовку.

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Футболисты и тренерский штаб сборной встретились с украинской диаспорой в Англии. И игроки отвечали на вопросы детей.

В конце слова взял Руслан Ротань.

"Хочется поблагодарить наших защитников. Они приближают нашу победу. Поэтому хочется как можно быстрее сыграть на домашних аренах при своих болельщиках", – заявил Руслан Ротань.

У него сразу же спросили, в каком городе будет сыгран первый матч после победы.

"Я считаю, давайте начнем с Донецка", – ответил Руслан Ротань.

Сборная Украины и Донецк

Сборная Украины по футболу провела свой первый матч в Донецке 20 августа 2003 года. Это был товарищеский матч против Румынии, и наша команда уступила 0:2. Уже 5 сентября 2003 года украинцы в Донецке сыграли против Северной Ирландии в отборе на Евро-2004, и этот матч закончился вничью 0:0.

В следующий раз в Донецке сборная Украины сыграла уже 18 ноября 2009 года. Это был ответный матч плей-офф квалификации на ЧМ-2010 на "Донбасс арене". Тогда соперником украинцев была сборная Греции. И наша команда уступила 0:1 и не вышла на Мундиаль.

11 августа 2010 года в Донецк в гости сборную Украины посетила сборная Нидерландов. Это была товарищеская игра, закончившаяся вничью 1:1.

6 июня 2011 года еще один товарищеский матч закончился разгромным поражением для сборной Украины в Донецке. Мы уступили Франции 1:4.

Именно Донецк принимал два матча сборной Украины на Евро-2012. 15 июня мы проиграли Франции 0:2, а 19 июня уступили Англии 0:1. Это был последний матч для сборной Украины в Донецке.

После начала войны в Украине в 2014 году стадион, как и весь Донецк, находятся в российской оккупации. Последний официальный матч там провели 2 мая 2014 года, когда местный Шахтер принимал тогда еще Ильичевец (впоследствии команда сменила название на Мариуполь)