Шахтер вполне мог рассчитывать на положительный результат матча против Фейонорда, ведь в основной состав вернулись сразу три основных защитника, отбывших дисквалификацию. Но закончилось все для "горняков" унизительным провалом – на 67-й минуте они пропустили седьмой гол в матче.

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От полного позора команду спас новичок Келси, забивший один гол в ворота соперника.

Таким образом, Шахтеру удалось избежать повторения самого большого своего поражения в истории еврокубков – 11 марта 2015 года команда проиграла на выезде Баварии в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 7:0. Правда, тогда уже на третьей минуте "оранжево-черные" остались в меньшинстве после удаления Кучера.

Еще более аномальным этот счет выглядит и из-за фактора "ожидаемых голов" – xG. Это ожидание, сколько голов забьет определенная команда или игрок на основе качества и количества нанесенных ударов. Это улучшенная статистика по ударам в створ ворот. И она довольно неплохо показывает, как команды создают моменты и реализуют их в матче.

К примеру, Фейенорд нанес 16 ударов по воротам Шахтера, 10 из которых были в створ ворот. Но качество этих ударов было всего на 1,71 xG (такие данные предоставляет Flashscore). Например, удары Шахтера в сумме собрали 0,62 xG. Так что результат такого матча 1:0, 2:0 или даже 2:1 был бы вполне приемлемым. Хотя и 0:0 или 0:1 тоже не вызывал бы удивления. Это означало бы, что вратарь сыграл достаточно надежно, и не пропустил голы, которые могли бы пропустить другие голкиперы при таких условиях.

Но не 7:1. Ведь получается, что Трубин пропустил на пять голов больше, чем должен. Из десяти ударов в створ ворот он сделал лишь три сейва. А сразу четыре гола ему были забиты из-за пределов штрафной.

Для сравнения первый матч между этими командами закончился со счетом 1:1. И тогда Шахтер забил чуть ли не единственным ударом в створ ворот (когда Ракицкий ягодицами срезал мяч после подачи с углового). Игроки нидерландской команды нанесли шесть ударов по воротам, но они были значительно опаснее, чем в матче в Роттердаме. Ведь в сумме "настреляли" на 2,12 xG. Показатель "горняков" за предыдущий матч – 0,28 xG. Вот и выходит, что в предыдущем матче между этими командами Трубин записал себе в актив "+1" по непропущенным голам. А в Роттердаме неожиданно получив "-5".

Но такие футбольные аномалии в матче с участием Шахтера – не в первый раз. В первом матче против Ренна в 1/16 финала Лиги Европы игроки французской команды нанесли шесть ударов в створ ворот, забив лишь однажды. "Оранжево-черные" трижды точно пробили, но дважды эти удары стали голами. За xG в этом матче тоже преимущество на стороне украинской команды – 1,96 против 1,46. Так что счет 2:1 вполне приемлем.

А вот уже во втором матче у Франции было сплошное доминирование хозяев поля. С учетом дополнительного времени, по воротам Трубина было нанесено 9 ударов (именно в створ). А пропустил он всего дважды. xG этих ударов составил 2,54, поэтому и здесь можно утверждать, что Трубин больше спас команду.

"Горняки" в этом матче набрали всего 0,46 xG, а забить гол удалось благодаря рикошету от соперника.

Вот и выходит, что матч в Роттердаме стал определенной аномалией в исполнении Трубина. В его ворота влетело почти все, что пробивали.

Хотя такая "аномалия" не первая. До этого такое было и во втором матче против РБ Лейпциг в группе Лиги чемпионов, когда он попустил четыре гола из семи ударов в створ ворот. Но тогда xG ударов "быков" составил 2,18.

А вот в первом матче между этими командами, когда уже "горняки" забили четыре гола, их xG составлял всего 1,18, в то же время у их соперников, которые тогда забили только один раз – 1,46.

Но xG – хорошая статистика "на дистанции", когда можно посмотреть, как команда создает и реализует моменты. Все ведь в матче решает именно счет на табло после финального свистка. В 2022 году в финале Лиги чемпионов Реал победил Ливерпуль благодаря единственному голу в матче. Но по xG лучшим был Ливерпуль – 2,19 против 0,92 у Реала. То есть "красные" должны победить 2:1. Но не победили. И даже Салах в этом матче был лучше, чем Реал, создав моменты на 1,08 xG. Так что гол он должен был забить. Но не забил.