Провальные отборы
Перед тем, как впервые побывать на чемпионате Европы, Украина провалила четыре отборочные кампании. В отборе на чемпионат Европы 1996 года украинская сборная заняла 4 место в группе с Хорватией, Италией, Литвой, Словенией и Эстонией.
"Сине-желтые" проиграли аж 10 очков Хорватии и Италии, которые вышли на континентальное первенство. 8 очков украинцы потеряли в матчах с Литвой и Словенией.
- Следующий отбор стал памятным в истории Украины по двум причинам. Во-первых, на групповом этапе Украина оставила позади Россию. "Сине-желтые" выиграли в Киеве и расписали ничью в Москве с памятным голом Андрея Шевченко в ворота Филимонова.
Шевченко празднует гол в ворота России / Фото sport-express.ru
В группе Украина также дважды не проиграла будущим победителям Евро-2000 – французам.
Второе место в группе позволило Украине сыграть в стыковых матчах. Как известно, соперником Украины была все та же скромная Словения. Андрей Шевченко вывел нас вперед в первом тайме. Словенцы отыгрались после перерыва. Игра шла к удобной для нас ничьей. Однако, вратарь Александр Шовковский допустил грубую ошибку, после которой словенцы забили второй мяч.
Словения – Украина видео гола в ворота Шовковского
Даже такой результат оставлял Украине шансы на проход в матчи. В Киеве Сергей Ребров на 68 минуте вывел Украину вперед не только в матче, но и противостоянии. Однако, на 78 минуте Павлин расстроил переполненный Республиканский стадион и вывел Словению на Евро.
- Очередная провальная кампания произошла во время отбора на Евро-2004. Снова в группе с украинцами были будущие победители Евро-2004 греки. Что интересно, украинцы и испанцы единственные, кто выиграл в Греции.
Однако, наша команда потеряла аж 6 очков в поединках с Арменией и Северной Ирландией. Именно эти очки теоретически лишили украинцев шансов побороться хотя бы за стыковые поединки.
- Отбор на чемпионат Европы-2008, пожалуй, самый тяжелый в истории Украины, учитывая соперников в группе. Сразу после чемпионата мира Украина попала в группу к финалистам Мундиаля – Франции и Италии.
Рассчитывать финишировать на второй строчке было фантастикой! Кроме того, конкуренцию Украине составила неуступчивая Шотландия.
Впрочем, перед отбором на Евро-2008 Украина входила в топ-20 лучших команд мира. На том же чемпионате мира-2006 команда Олега Блохина сенсационно дошла до четвертьфинала, в котором уступила Италии. Мундиаль в Германии был дебютным крупным турниром для Украины!
Дебютное евро и провал во Франции
Как это часто бывает со скромными командами, участие в турнире можно гарантировать, проведя чемпионат в своей стране. Заявка Украины с Польшей выиграла право провести чемпионат Европы-2012 года.
О лучшем дебюте на Евро для Украины нечего и мечтать. В дебютной игре на НСК "Олимпийский" в Киеве болельщики получили полный пакет эмоций. После перерыва Златан Ибрагимович вывел Швецию вперед. И всего 3 минуты понадобилось Андрею Шевченко, чтобы восстановить паритет и заставить стадион безумствовать.
Кто как не Шевченко должен был принести Украине победу? Еще через 6 минут Шевченко доказал, почему является культовым футболистом в истории украинского футбола! Нынешний тренер "сине-желтых" забил победный гол в игре.
Украина – Швеция видеообзор
Во втором туре команду Блохина ждало непростое испытание Францией, которая провалила чемпионат мира-2010. Украинцы вышли заряженными на донецкий матч, но в игру вмешалась небесная канцелярия.
Страшный ливень прервал поединок и на поле вернулась уже не та сборная Украины, что впервые выходила на поле.
Конечно, не профессионально списывать результат на погоду. Однако, уверенность в собственных силах испарилась из украинцев. Зато Франция ошеломила "сине-желтых" двумя голами и выиграла матч.
Решающий матч в группе Украина снова играла в Донецке и снова против топ-команды. Победа в игре против Англии выводила Украину в четвертьфинал. В параллельной игре Франция проиграла Швеции.
В поединке между Англией и Украиной Вейни Руни огорчил Андрея Пятова на 48 минуте. Как ни старались украинцы сравнять счет, но все было бесполезно.
- На помощь англичанам пришел даже пресловутый арбитр Виктор Кашшаи из Венгрии. Он не засчитал гол Марко Девича, когда мяч очевидно пересек линию ворот.
Терри выбивает мяч из ворот Англии / Фото Telegraf-EPA
Впрочем, справедливости ради следует сказать, что во время нашей атаки лайнсмен "проспал" очевидный офсайд у Артема Милевского.
В итоге Украина покинула турнир.
- Чемпионат Европы-2016 стал еще одним шансом для команд, которые редко пробивались на турнир. Именно с этого года турнир был расширен с 16 до 24 команд! Соответственно в квалификации выход на Евро можно было практически оформить, заняв аж третье место в группе. При этом лучшее третье место получало прямую путевку.
- Украина не смогла финишировать второй в группе C, пропустив вперед Испанию и Словакию. При чем за три тура до завершения квалификации Украина не победила Словакию в лобовой игре... Наши футболисты сыграли в трусливый футбол, не продемонстрировав желания выиграть.
- Заняв третью строчку, подопечные Михаила Фоменко попали в плей-офф на старых знакомых из Словении.
Перед украинцами стояла задача не повторить ошибок прошлого. В первой игре во Львове "сине-желтые" одержали комфортную победу не только по счету (2:0), но и по содержанию.
Но в Мариборе подопечные Фоменко заставили фанатов понервничать. Словения забила на 11 минуте поединка и казалось, что над нами нависло проклятие... Но в итоге нервный поединок завершился ничьей благодаря голу Андрея Ярмоленко в компенсированное время.
Скандалы перед Евро-2016
Ожидалось, что во Францию сборная Украины приедет в сильнейшей своей формации. Футболисты Днепра, которые год до того выходили в финал Лиги Европы, пиковые Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Евгений Хачериди и Ярослав Ракицкий и пассажиры для так называемой "обкатки" Александр Зинченко и Виктор Коваленко.
- Проблемы сборной начались еще за пол года до старта Евро. Прежде всего, следует обратить внимание, как команду покинул Александр Заваров, помощник Фоменко. Его непонятно чьим решением и при каких обстоятельствах вытеснил Андрей Шевченко. Поговаривают, что уже тогда сборной начал руководить действующий наставник сборной, а не Фоменко.
- Другой проблемой стал конфликт Тараса Степаненко и Андрея Ярмоленко. Тогда Ярмоленко грубо ударил Степаненко в матче, который не имел никакого турнирного значения для Динамо и Шахтера. Все это спровоцировало драку между "динамовцами" и "горняками".
Как глава УАФ Андрей Павелко публично не пытался примирить Степаненко и Ярмоленко, конфликт все равно некоторое время жил.
Видео драки на матче Шахтер – Динамо
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Ну и наконец еще одним странным (непрофессиональным) решение сборной Украины стало разрешение взять игрокам свои семьи во Францию. В период, когда нужна максимальная концентрация, футболисты получили шанс проводить время с женами и детьми.
Поэтому неудивительно, что наша сборная продемонстрировала худший результат в истории чемпионатов Европы. Три поражения и ноль в графе забитых голов.
Евро началось довольно оптимистично. Украина, хоть и проиграла Германии (2:0), но продемонстрировала достаточно качественный футбол. Перенести красивую игру наши футболисты попытались и на поединок против Северной Ирландии.
Но североирландцы пережевали "сине-желтых" и выплюнули.
- Символично, что на втором подряд Евро матч Украины во втором туре прерывала гроза.
И снова казалось, что наши футболисты словно выкрученные тряпки ... поражение Северной Ирландии стало болезненной пощечиной нашей сборной, которая недооценила соперника!
Украина – Северная Ирландия видеообзор
В матче чести подопечные Михаила Фоменко в зрелищной игре проиграли Польше. И тот поединок не обошелся без небольшого скандала.
Нужно было спасать честь страны и забивать хотя бы гол и вырывать ничью. Но в этот момент Фоменко выпустил ветерана Анатолия Тимощука вместо единственного нападающего Романа Зозулю. Дальше можно ничего не писать, все и так понятно…
Лучшая кампания в истории Украины
После того как Украина побывала на Евро как хозяйка турнира и благодаря победе в стыковых матчах, пришло время пробиваться напрямую!
2019 год, пожалуй, лучший в истории Украины, учитывая результаты. Украинцы досрочно выиграли группу, в которой победили действующих чемпионов португальцев.
Украина – Португалия видеообзор
Кроме того, команда Андрея Шевченко оставила позади наполненную звездами команду Сербии. Хоть и с проблемами, но украинцы опередили неуступчивый Люксембург и на классе обыграли Литву.
- На Евро-2020 в соперниках будут – Нидерланды, Австрия и Северная Македония!
- Что интересно, для Андрея Ярмоленко и Андрея Пятова это третий подряд чемпионат Европы. Александр Караваев, Тарас Степаненко, Александр Зинченко и Сергей Сидорчук едут на второе евро в карьере.
- Всего на чемпионатах Европы Украина сыграла 6 матчей – 5 поражений и одна победа. В пассиве украинцев 9 пропущенных голов и всего 2 забитых мяча.