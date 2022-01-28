К сожалению, информация о негативном втором ПЦР-тесте оказалась неточной – оба ПЦР-теста (первый сдан в аэропорту и второй – уже в Олимпийской деревне) дали положительный результат.

К слову Тренер сборной Украины по биатлону Санитра сдал положительный тест на коронавирус в Пекине

Таким образом Юрай вынужден отправиться на самоизоляцию, и теперь сможет лишь консультировать спортсменов и других тренеров команды, Алексея Кравченко и Игоря Ященко, удаленно.

О сроках пребывания в самоизоляции и условиях возвращения к работе с командой будет сообщено позже.

Кто представляет Украину в мужском биатлоне