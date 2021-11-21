Склад збірної України

Нещодавно наставник чоловічої команди Юрай Санітра назвав трьох біатлоністів, які виступлять у Швеції. Йдеться про Дмитра Підручного, Богдана Цимбала та Антона Дудченка.

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На першому етапі Кубка світу Україна має можливість використати п'ятьох біатлоністів. Тому 21-го листопада Санітра назвав ще двох біатлоністів, які стартують в Естерсунді.

Шанс виступити на етапі Кубка світу отримали Денис Насико й Андрій Доценко.

Для Доценка це буде тільки друга гонка на етапах Кубка світу. Раніше він невдало виступив у спринті в Ансі сезону-2017/18. Натомість для Насико цей етап стане дебютом у рамках Кубку світу.

Коронавірус вдарив по збірній України

За декілька тижні до старту нового сезону в чоловічій збірній України стався спалах коронавірусу. В команді не назвали біатлоністів, які заразилися.

Однак згодом Юрай Санітра повідомив, що Сергій Семенов наразі не готовий до старту сезону через наслідки коронавірусу.

Натомість Артем Прима, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко та Артем Тищенко продовжують підготовку до сезону в Норвегії.

Всі четверо можуть виступити в рамках другого етапу Кубка світу, який також відбудеться в Естерсунді.

Розклад першого етапу Кубка світу