Потеря из-за коронавируса

Тренерский штаб сборной планировал, что на этапах кубка мира будет выступать команда "А", которая будет готовиться и к участию в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Но вспышка коронавируса в команде в начале ноября внесла значительные коррективы.

Стоящее Календарь кубка мира по биатлону 2021/2022: расписание гонок

Поэтому на первый этап кубка мира отправятся три биатлониста из команды "А" и еще два биатлониста из команды "Б". Команду "А" будут представлять Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Кто войдет в заявку от команды "Б" пока неизвестно. Тренерский штаб определится с именами по итогам тренировки в воскресенье, 21 ноября.

Что касается Артема Примы, Тараса Лесюка, Руслана Ткаленко и Артема Тищенко, то они продолжат подготовку к сезону в Норвегии. И могут принять участие на втором этапе в Эстерсунде, если будут готовы. Состав на второй этап кубка мира будут принимать по результатам первого этапа.

Тренерский штаб ожидает, что уже к третьему этапу в австрийском Хохфильцене будет оптимальный состав. В то же время на этапе во Франции команды "А" не будет.

"Основа будет пропускать кубок мира во Франции, после Хохфильцена планируем поехать на сбор в Италию на высоту с теми, кто потом будет стартовать в Оберхофе. Команда будет двигаться от старта к старту, будем делать результаты такие, которые от нас ждут в олимпийском году", – объяснил свое решение главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра.

Тяжелое состояние Сергея Семенова

Вспышка коронавируса в расположении сборной Украины наибольший удар нанесла по Сергею Семенову. По словам Санитры, биатлонист пока не готов выходить на старт даже на уровне Кубка IBU. Поэтому пока он отправится в Украину для прохождения медосмотра, по результатам которого и будут разрабатывать его план подготовки.