Как сборная Украины планирует возвращаться из Швейцарии после отмененного матча
Сборную Украины по футболу власть швейцарского города Люцерн отправила на карантин. Там матч против сборной Швейцарии был отменен. Теперь на украинцев ожидает возвращение домой.
Из Швейцарии украинские футболисты вернутся в Украину чартерным рейсом. Об этом в комментарии "Общественному радио" заявил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский.
К теме Матч Швейцария – Украина отменен: какое решение может принять УЕФА
Он отметил, что власть Швейцарии дала разрешение команде покинуть пределы страны. Но при условии, что они будут добираться не обычным транспортом, а чартерным рейсом.
Добавим, что это не первый раз украинским футболистам придется возвращаться в Украину чартерным самолетом. До этого таким образом территорию страны покинули другие игроки, у которых обнаружили коронавирус. При том, из-за этого разгорелся скандал.
Напомним, по прибытию в Германию 12 ноября положительные тесты на коронавирус обнаружили в четырех футболистов – Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко. Впоследствии на сайте УАФ появилась информация, что инфицированные игроки покинут Германию чартерным рейсом. Ярмоленко при содействии "Вест Хэма" сразу полетит в Лондон. Зато остальные отправились в Киев самолетом, который организовал УАФ.
Руководство "Динамо" сразу выступило с заявлением, что журналисты распространили ложь, ведь киевский клуб сам позаботился о чартере для своих футболистов в Киев. Хотя особой необходимости делать это в спешке не было. Кроме того, в сообщении от "Динамо" указывалось, что отец Виктора Цыганкова лично (в русской версии было "глаза в глаза") поздравил своего сына с днем рождения. Хотя Виктор должен был находиться на изоляции и избегать контактов с другими людьми.
Впоследствии УАФ опубликовало фотографию, как Виктор Коваленко возвращался в Киев чартерным самолетом. Он был чуть ли не единственными на борту самолета, который рассчитан на 180 человек. И на борту находился в защитном костюме и маске.
Поделиться новостью