Сборную Украины по футболу власть швейцарского города Люцерн отправила на карантин. Там матч против сборной Швейцарии был отменен. Теперь на украинцев ожидает возвращение домой.

Из Швейцарии украинские футболисты вернутся в Украину чартерным рейсом. Об этом в комментарии "Общественному радио" заявил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский.

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Он отметил, что власть Швейцарии дала разрешение команде покинуть пределы страны. Но при условии, что они будут добираться не обычным транспортом, а чартерным рейсом.

Добавим, что это не первый раз украинским футболистам придется возвращаться в Украину чартерным самолетом. До этого таким образом территорию страны покинули другие игроки, у которых обнаружили коронавирус. При том, из-за этого разгорелся скандал.

Напомним, по прибытию в Германию 12 ноября положительные тесты на коронавирус обнаружили в четырех футболистов – Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко. Впоследствии на сайте УАФ появилась информация, что инфицированные игроки покинут Германию чартерным рейсом. Ярмоленко при содействии "Вест Хэма" сразу полетит в Лондон. Зато остальные отправились в Киев самолетом, который организовал УАФ.

Руководство "Динамо" сразу выступило с заявлением, что журналисты распространили ложь, ведь киевский клуб сам позаботился о чартере для своих футболистов в Киев. Хотя особой необходимости делать это в спешке не было. Кроме того, в сообщении от "Динамо" указывалось, что отец Виктора Цыганкова лично (в русской версии было "глаза в глаза") поздравил своего сына с днем ​​рождения. Хотя Виктор должен был находиться на изоляции и избегать контактов с другими людьми.

Впоследствии УАФ опубликовало фотографию, как Виктор Коваленко возвращался в Киев чартерным самолетом. Он был чуть ли не единственными на борту самолета, который рассчитан на 180 человек. И на борту находился в защитном костюме и маске.