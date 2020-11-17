Збірну України з футболу влада швейцарського міста Люцерн відправила на карантин. Там чином матч проти збірної Швейцарії був скасований. тепер на українців очікує повернення додому.

Зі Швейцарії українські футболісти повернуться до України чартерним рейсом. Про це в коментарі "Громадському радіо" заявив прессекретар збірної України Олександр Гливінський.

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Він відзначив, що влада Швейцарії надала дозвіл команді покинути межі країни. Але за умови, що вони добиратимуться не звичайним транспортом, а чартерним рейсом.

Додамо, що це не вперше українським футболістам доведеться повертатися до України чартерним літаком. До цього в такий спосіб територію країни покинули інші гравці, в яких виявили коронавірус. При цьому що через це розгорівся скандал.

Нагадаємо, по прибутті до Німеччини 12 листопада позитивні тести на коронавірус виявили у чотирьох футболістів – Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Сергія Сидорчука та Віктора Коваленка. Згодом на сайті УАФ з'явилася інформація, що інфіковані гравці покинуть Німеччину чартерним рейсом. Ярмоленко за сприяння "Вест Хема" одразу полетить до Лондона. Натомість решта відправилися до Києва літаком, який організував УАФ.

Керівництво "Динамо" одразу виступило із заявою, що журналісти поширили брехню, адже київський клуб сам подбав про чартер для своїх футболістів до Києва. Хоча особливої потреби робити це поспіхом не було. Окрім того, в повідомленні від "Динамо" вказувалося те, що батько Віктора Циганкова особисто (в російській версії йшлося "глаза в глаза") привітав свого сина з днем народження. Хоча Віктор повинен був перебувати на ізоляції та уникати контактів з іншими людьми.

Згодом УАФ опублікувало фотографію, як Віктор Коваленко повертався до Києва чартерним літаком. Він був мало не єдиними на борту літака, який розрахований на 180 людей. І на борту перебував у захисному костюмі та масці.