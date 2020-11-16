Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко вернулся в Украину из Германии, где находился в расположении сборной.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала фотографии возвращения Коваленко в Киев. Игрок сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с Германией.

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В воскресенье, 15 ноября, Коваленко полетел в Украину самолетом, организованным УАФ. Как показывают снимки, футболист надел специальный защитный костюм, маску и перчатки.

Что касается других инфицированных COVID-19 футболистов сборной, то Цыганков, Сидорчук и Комардин полетели в Киев на специальном чартере, который организовало "Динамо". Ярмоленко отправился в Лондон, а вопрос его возвращения взял на себя клуб украинца "Вест Хэм".

К теме. Заключительный матч группового этапа Лиги наций для сборной Украины состоится во вторник, 17 ноября. Поединок начнется в 21:45 в Люцерне.