Сборная Украины отдаст на благотворительность часть премии за матч с Францией

Сборная Украины по футболу дважды в отборе на чемпионат мира сыграла вничью с Францией. Украинские футболисты 4 сентября добыли важную ничью против Франции, которая оставила "сине-желтым" шансы поехать на Мундиаль.

Сборная Украины решила помочь детскому футболу

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко пообещал сборной Украины премиальные за ничью против Франции.

К теме Футболисты сборной Украины получат щедрые премиальные за ничью с Францией

Наставник сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что команда получит вознаграждение. Вместе с тем Петраков сообщил, что часть премиальных будет направлена на благотворительность.

Да, это нам сказал президент. Мы командой решили, что часть денег хотим отдать на благотворительность, на нужды детского футбола,

– заявил Петраков.