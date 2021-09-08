Чехия – Украина 1:1

Гол: Выдра, 90+4 – Корниенко, 27

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Наша сборная недавно провела два матча, которые, хотя и закончились с одинаковым итоговым результатом, принесли нам такие разные эмоции – сначала была потеряна победа в Казахстане (2:2), а потом у нас дома двух турнирных баллов не досчиталась сборная Франции (1:1).

Наставник украинцев Петраков провел в товарищеском матче ротацию состава, ведь недаром в расположение своих клубов были отпущены ведущие игроки Динамо и Шахтера, а также Руслан Малиновский. Чехи успели после восстановления отбора победить Беларусь (1:0) и без шансов уступить бельгийцам (0:3). При этом подопечные Шилгавы занимают второе место в своей отборочной группе.

На 8-й минуте Чехия потеряла голевой момент. Кривцов позволил выйти Тецлу на свидание с Бойко, обыграть его и с острого угла ударить в пустые ворота, но сам же Сергей и спас нас от гола, в отчаянном подкате переведя мяч в штангу, от которой он покатился по линии и не вкатился в ворота.

В середине первого тайма сборная Украины вышла вперед! Зинченко красиво отдал на забегание Тимчику, тот прострелил, Сикан не смог зацепиться за мяч, но Корниенко на левом углу штрафной сильно и точно пробил под перекладину.

Интересно! Виктор Корниенко провел дебютный матч за сборную Украины и сразу забил дебютный гол.

Видео гола Корниенко

На 37-й минуте Бойко шикарным сейвом спас нашу сборную. Заброс в штрафную и нападающий переправлял мяч с 7 метров в дальний угол, но Денис продемонстрировал удивительную реакцию и потянул – потом Сирота не дал прибегшему Пешеку пробить в уже пустые ворота.

После перерыва украинцы могли и вовсе снимать все вопросы о победителе. Сирота перехватил мяч на своей половине, протянул его до чужой штрафной, отдал налево на Зубкова, тот прострелил, но Яремчук и Ярмоленко, хотя и полетели в подкаты, но не успели на прострел.

Через 3 минуты после эпизода Украины уже Чехия могла забивать, когда Тецл с близкого расстояния пробил в ближний угол после прострела с фланга, но стойка приняла на себя удар чеха.

Все шло к победе сборной Украины, но Чехия была против. Матей Выдра на 4-й добавленной минуте расстрелял ворота Дениса Бойко в дальнюю девятку. 1:1.

В итоге, "сине-желтые" не смогли одержать первую победу при Петракове, сыграв третий матч вничью.

Чехия – Украина видеообзор