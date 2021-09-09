Збірна України вирішила допомогти дитячому футболу

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко пообіцяв збірній України преміальні за нічию проти Франції.

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Наставник збірної України Олександр Петраков підтвердив, що команда отримає винагороду. Разом з тим, Петраков повідомив, що частина преміальних буде спрямована на благодійність.

Так, це нам сказав президент. Ми командою вирішили, що частину грошей хочемо віддати на благодійність, на потреби дитячого футболу,

– заявив Петраков.