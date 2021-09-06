Павелко: футболисты не играли за деньги
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что команда получит премиальные за ничью с французами.
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Я им пообещал премию за то, что они дали победную игру, дали игру для зрителей, дали игру, выложились после Казахстана. Я пообещал, что они за эту игру получат премию,
– сказал Павелко.
Президент УАФ добавил, что премия для футболистов сборной Украины вполне солидная.
"Я уверен, что очень солидная. Игроки аплодировали и поблагодарили. Уверен, что они этого не просили, не ждали. Они не играли за деньги, за премию. Они отдавались болельщикам, команде, сборной. Конечно, после такого приятно их удивить, сделать такой приятный сюрприз", – отметил Павелко.
На вопрос, в премии ли много нулей, Павелко ответил, что "очень".
- Сборная Украины 4 сентября сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова отметилась голом в конце первого тайма. Красивый мяч забил динамовец Николай Шапаренко.
- И сразу после перерыва Франция сравняла счет благодаря точному удару Антони Марсьяля.
- После 5 туров отбора на ЧМ-2022 у Украины 5 очков. Украинская сборная сыграла все свои матчи вничью. Следующий матч Украина сыграет 9 октября на выезде против Финляндии.