Павелко: футболисты не играли за деньги

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что команда получит премиальные за ничью с французами.

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Я им пообещал премию за то, что они дали победную игру, дали игру для зрителей, дали игру, выложились после Казахстана. Я пообещал, что они за эту игру получат премию,

– сказал Павелко.

Президент УАФ добавил, что премия для футболистов сборной Украины вполне солидная.

"Я уверен, что очень солидная. Игроки аплодировали и поблагодарили. Уверен, что они этого не просили, не ждали. Они не играли за деньги, за премию. Они отдавались болельщикам, команде, сборной. Конечно, после такого приятно их удивить, сделать такой приятный сюрприз", – отметил Павелко.

На вопрос, в премии ли много нулей, Павелко ответил, что "очень".