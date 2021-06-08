УАФ сообщает, что они держали паузу для того, чтобы УЕФА мог объяснить ситуацию, которая сложилась с треками сборной Украины, и можно было спокойно объяснить ситуацию украинскому социуму.

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Дело в том, что композиции из списка, который появился в СМИ как выбор игроков главной команды Украины, наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни – "Їхали козаки" группы Тінь Сонця,

– говорится в заявлении.

Как утверждает УАФ, другие песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА, которые, отмечает ассоциация, в своем выборе пользовались данными из локальных чартов Украины.

"К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины.

Скандальный список композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан. Благодарим СМИ и неравнодушных болельщиков за оперативную реакцию", – резюмируется в сообщении.

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