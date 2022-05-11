Сборная Украины начинает серию поединков в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023. В заявку национальной команды на товарищеский матч с Боруссией Менхенгладбах попали 20 футболистов.

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Официальная заявка сборной Украины на матч против Боруссии М (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбык, 8. Александр Пихаленок, 9. Сергей Булеца, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Ефим Конопля, 17. Михаил Мудрик, 19. Денис Гармаш, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризник.

Из прибывших в Германию футболистов в заявку на встречу не попал голкипер Анатолий Трубин.

Виктор Цыганков и Алексей Гуцуляк не улетели на матч, а продолжают восстановление от травм в Словении.

Обратите внимание! Матч состоится в среду, 11 мая. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Украинцы могут бесплатно попасть на трибуны в Германии, чтобы поддержать нашу команду.

В пресс-конференции накануне поединка главный тренер "сине-желтых" рассказал, что Боруссия Менхенгладбах похожа на игровую схему с Шотландией. Он отметил, что в Германии очень хорошо встретили нашу сборную.

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