Збірна України розпочинає серію поєдинків у межах підготовки до плей-офф відбору ЧС-2022 та червневих зустрічей у Лізі націй-2022/2023. В заявку національної команди на товариський матч з Боруссією Менхенгладбах потрапили 20 футболістів.

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Офіційна заявка збірної України на матч проти Боруссії М (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Олександр Піхальонок, 9. Сергій Булеца, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Бєсєдін, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Юхим Конопля, 17. Михайло Мудрик, 19. Денис Гармаш, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

З тих футболістів, які прибули до Німеччини, до заявки на зустріч не потрапив голкіпер Анатолій Трубін.

Віктор Циганков та Олексій Гуцуляк не полетіли на матч, а продовжують відновлення від травм у Словенії.

Зверніть увагу! Матч відбудеться у середу, 11 травня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Українці зможуть безкоштовно потрапити на трибуни у Німеччині, аби підтримати нашу команду.

У пресконференції напередодні поєдинку головний тренер "синьо-жовтих" розповів, що Боруссія Менхенгладбах схожа ігровою схемою з Шотландією. Він наголосив, що у Німеччині дуже добре зустріли нашу збірну.

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