Петраков: Это очень хороший соперник

Накануне товарищеского матча Петраков поделился ожиданиями игры с немецкой командой. Он сравнил Боруссию с Шотландией.

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Боруссия похожа на игровую схему с Шотландией. 3 – 5 – 2 с переходом на 3-4-3. Так же, как играет сборная Шотландии. Хорошо, если бы была такая схема дальше, когда приедут наши легионеры. Это очень важно для нас. Сейчас мы тоже играем, ребята понимают. Мы рассказываем ребятам, как играть. Есть время. Это очень хороший соперник, и играет он по схеме сборной Шотландии,

– сказал руководитель сборной.

"Люди уехали с шариками, ничего нет"

"Я читал в интернете, что сборная Ирландии дает 2000 мест для украинцев бесплатно на Лигу Наций. Люди поехали с шарами, ничего нет, все осталось в стране. Поэтому очень хорошо, что они хоть придут и поболеют за свою страну, за своих ребят, поддержат их. Мы очень благодарны. В частности, и Боруссии, ее руководству, главному тренеру, игрокам, что они согласились играть с нами и помочь", – заявил тренер.

Петраков оценил физические кондиции наших футболистов.

Оценку я говорить не буду, как я оцениваю внутрь. Мне нравится, что ребята отдаются на тренировках, все серьезные, никто не скулит. Это очень хорошо. Говорить, в какой они форме… Все идет нормально,

– отметил тренер сборной.

По словам наставника национальной команды, футболистов очень хорошо встретили в Германии.

"Когда мы приехали, нас очень хорошо встретили. Я уже опытный мужчина, и видел, что к нам очень хорошо относятся, все здороваются, желают добра. Никогда не думал в своей жизни, что буду сидеть в Германии, немцы будут мне желать добра, счастья, здороваться, а мои братья будут нас убивать. Вот об этом я не думал. Все относятся хорошо, очень спасибо", – добавил Петраков.

"Снимем "обстановку" 14 июня"

Тренер рассказал также об отвлечении команды от войны в Украине.

"Вообще-то нормальные люди, не спортсмены, знаете, как подобную "обстановку" снимают? Нам нельзя эту "обстановку" снимать. Мы ее снимем, дай Бог, 14 июня в Польше, в городе Лодзь", – заявил глава "сине-желтые".

По словам Петракова, в матче против Боруссии "все футболисты будут играть, никаких норм по заменам нет".

Наставник также поделился информацией о игроках, которые не смогут играть.

"Не могут еще играть среди тех, кто есть, Виктор Цыганков, он восстанавливается. Алексей Гуцуляк не сможет сыграть, он поедет домой. У него травма, на две недели выпала. Виктор Корниенко был вызван, но он не приехал, получил травму. Виктор Кривцов уже не играет полгода и только начал восстановление. Я понимаю, что болельщиков это интересует. Четырех я уже вызвал, а 12 числа я вызову последних легионеров.

Лунин? Да будет интрига. Вчера с ним разговаривал. У него женщина рожает, мальчик будет", – добавил тренер.

Обратите внимание! В рамках подготовки к отборочному матчу плей-офф чемпионата мира против команды Шотландии наша сборная сыграет товарищеский матч в Германии. 11 мая "сине-желтые" сразятся с Боруссией Менхенгладбах. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.