В воскресенье, 4 апреля, украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп, выступающая в весовой категории до 55 килограммов, завоевала три золотые награды на чемпионате Европы, который проходит в Москве. Украинке не было равных в рывке (95 кг) и толчке (113 кг).

В итоге она набрала 208 килограммов и стала абсолютной чемпионкой Европы. Серебряную награду завоевала российская спортсменка Светлана Ершова, а бронзовую – Нине Стеркс из Бельгии. Смотрите также Украина – Япония: почему Цуренко и Козлова оказались вне заявки сборной Среди мужчин победил Ангел Русев из Болгарии – 258 килограммов (111+147), оставив вторым румына Валентина Янку – 248 килограммов (108+140), третьим – украинца Дмитрия Вороновского – 247 килограммов (110+137). Кроме того, украинка Ангелина Ломачинская получила бронзовую награду в рывке в весовой категории до 45 килограммов. Что известно о достижения Конотоп Это первое золото Конотоп на взрослом уровне, она дебютировала на взрослом Евро в 2021 году. К тому же это олимпийская весовая категория, поэтому результат украинки будет зачислен в олимпийскую квалификацию.

Результат 208 килограммов – лучший в карьере Конотоп в весовой категории до 55 килограмм, ее предыдущий рекорд на международных соревнованиях составлял 202 кг на Кубке мира в Дохе-2019.

Также это первая золотая награда сборной Украины на турнире и первое золото для женской украинской тяжелой атлетики с 2016 года, когда чемпионкой Европы в весе до 75 килограммов стала Ирина Деха. Результаты чемпионата Европы-2021 по тяжелой атлетике