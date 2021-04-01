Украина снова потеряла очки в отборе на ЧМ-2022. 31 марта наша команда сыграла вничью с Казахстаном. После матча наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал этот результат.

Наставник "желто-синих" заявил, что всю ответственность за такой результат встречи он берет на себя.

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"Думаю, что когда создается такое количество моментов, а потом они транжирят, то соперник, у которого был один шанс, забивает. И мы продолжаем дальше не использовать свои моменты. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а наши игроки потеряли свои позиции . В перерыве я сказал ребятам, чтобы они не транжирили моменты. Должны были закрывать матч", – отметил Шевченко.

Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Это тревожные моменты – там ошибку допустили, здесь ошибка и наказали нас,

– подытожил он.

Украина – Казахстан: коротко