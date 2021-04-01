Мы должны стать командой, – Шевченко назвал причину провала с Казахстаном
Украина снова потеряла очки в отборе на ЧМ-2022. 31 марта наша команда сыграла вничью с Казахстаном. После матча наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал этот результат.
Источник:24 канал
Наставник "желто-синих" заявил, что всю ответственность за такой результат встречи он берет на себя.
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"Думаю, что когда создается такое количество моментов, а потом они транжирят, то соперник, у которого был один шанс, забивает. И мы продолжаем дальше не использовать свои моменты. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а наши игроки потеряли свои позиции . В перерыве я сказал ребятам, чтобы они не транжирили моменты. Должны были закрывать матч", – отметил Шевченко.
Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Это тревожные моменты – там ошибку допустили, здесь ошибка и наказали нас,
– подытожил он.
Украина – Казахстан: коротко
- Матч на НСК "Олимпийский" завершился результативной ничьей 1:1.
- Украинцы открыли счет в дебюте игры благодаря голу Романа Яремчука. Несмотря на ливень моментов возле ворот Казахстана наши игроки не смогли удвоить преимущество.
- После перерыва Казахстан неожиданно сравнял счет. Несмотря на давление команды Андрея Шевченко счет на табло не изменился.
- Таким образом, Украина за 3 тура набрала всего 3 очка и находится на 2 месте. Впрочем, все, кроме Франции и нашей команды, сыграли на матч меньше.
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