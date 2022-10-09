Оппонентами сине-желтых в отборе стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта. Главный тренер украинской сборной Александр Петраков прокомментировал жеребьевку отбора чемпионата Европы-2024.

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Петраков: Сделаем все от нас зависящее

Александр Васильевич заверил, что не следует опасаться грозных соперников. Украинские футболисты сделают все возможное, чтобы поехать на Евро.

Предыдущие поколения футболистов сборной являются примером того, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не нужно. Сделаем все от нас зависящее,

– ответил тренер.

Петраков уже имеет опыт побед над Италией и Англией, но во главе юношеской сборной U-19. Наставник вспомнил победные времена.

Побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, обрадовать наши ВСУ, всех людей в Украине. Борьба спереди, рук не опускаем. Мотивация будет на самом высоком уровне. Ребята и хотели таких соперников,

– рассказал вождь "сине-желтых".

Малиновский получил желаемого соперника

Даже после невыхода в дивизион А в Лиге наций в расположении сборной царило хорошее настроение. Это подтвердил наставник Украины. Главная команда страны хочет, чтобы как можно быстрее кончилась война. После чего украинская сборная сможет снова сыграть на родных стадионах, которые будут заполнены до отказа болельщиками.

Петраков признался, что хотелось провести отборочные поединки уже в свободной Украине.

Перед жеребьевкой один из лидеров сборной Руслан Малиновский рассказывал, что хотел бы соперники получить Италию. Мечта полузащитника сбылась. Итальянский опыт Малиновского и Виктора Коваленко может помочь команде и принести тренерскому штабу дополнительную информацию о будущем оппоненте.

"Он говорил, что очень хочет в соперники Италию. Малиновский играет в Аталанте, Коваленко выступает за Специю, может, еще кто-нибудь появится в Серии А…Играть против таких команд всегда интересно", – сказал Петраков.

К слову. На чемпионат Европы-2024 пробьются 10 победителей групп и 10 национальных команд, которые займут вторые места. Обладатели еще трех путевок будут определены в плей-офф среди победителей групп Лиги наций, которое состоится 21 и 26 марта 2024 года.