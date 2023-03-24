К сожалению, матч был за закрытой дверью, но официальные лица обеих сторон могли посетить поединок. Для болельщиков и СМИ доступа не было.

К теме Репетиция перед битвой на "Уэмбли": Украина за "запертой дверью" победила Брентфорд

Поддержка обладателя "Золотого мяча"

Интересно, что среди официальных лиц со стороны Украины был бывший наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко. Тренер воспользовался случаем, пока сборная находится в Лондоне, и посетил встречу. Об этом рассказал журналист Игорь Бурбас, не слишком удачно пошутивший, назвав причину приезда Шевченко на поединок сборной.

Интересно, делится ли опытом как Англии проигрывать 0:4?,

– написал Бурбас.

Представитель СМИ вспомнил поражение сборной Украины от Англии в четвертьфинале Евро-2020, когда главной командой страны еще тогда руководил Андрей Николаевич. Тогда в этом матче забивали Гарри Кейн (дубль), Гарри Магвайр и Джордан Хендерсон.

Украина победила Брентфорд в контрольном матче 2:0. Голы в составе "сине-желтых" забивали Георгий Судаков и Александр Сваток.

К слову, наш английский соперник выставил на эту игру резервный состав плюс два игрока основания. У подопечных Руслана Ротаня почти не возникло проблем. В заявке "сине-желтых" не было Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука. Первый восстанавливается от травмы, а динамовец простудился. Также не было голкипера Анатолия Трубина и Александра Зинченко. Ротань предпочел поставить в ворота Андрея Лунина.

Обратите внимание! Матч отбора на Евро-2024 Англия – Украина состоится 26 марта в 19:00 на лондонском "Уэмбли". Игру будет судить нидерландская бригада арбитров.