После неудачного выступления на Копа Америка-2024 Федерация футбола США уволила главного тренера Грегга Берхалтера. Коуч работал с командой в период с 2018 по 2022 год, а затем с лета 2023 года.

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В США хотят Юргена Клоппа

Сообщают, что американцы определились с основным кандидатом на тренерский мостик сборной США. В команде хотят видеть экс-коуча Майнца, Боруссии и Ливерпуля – Юргена Клоппа.

Известно, что первые переговоры между "звездно-полосатыми" и представителями тренера уже состоялись. В Америке очень хотят, чтобы Юрген подготовил сборную к Чемпионату мира 2026 года. Турнир будут принимать такие страны как США, Мексика и Канада.

К слову. Ранее, Клопп рассказывал, что он имеет желание тренировать только Барселону, а если предложения от каталонцев не будет, то он возьмет отдых на 1 год. Испанский клуб уволил Хави, а на его место пришел другой немецкий специалист Ганс-Дитер Флик.

Напомним, что после 9 лет работы в Ливерпуль немецкий тренер покинул команду в конце сезона-2023/2024. За годы работы с мерсисайдцами Клопп выиграл АПЛ, кубок Англии, Кубок английской лиги, суперкубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.