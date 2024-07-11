Після невдалого виступу на Копа Америка-2024 Федерація футболу США звільнила головного тренера Грегга Берхалтера. Коуч працював з командою в період з 2018 по 2022 рік, а потім з літа 2023 року.
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В США хочуть Юргена Клоппа
Повідомляють, що американці визначились з основним кандидатом на тренерський місток збірної США. В команді хочуть бачити екскоуча Майнца, Боруссії та Ліверпуля – Юргена Клоппа.
Відомо, що перші переговори між "зоряно-смугастими" та представниками тренера вже відбулись. В Америці дуже хочуть, щоб Юрген підготував збірну до Чемпіонату світу 2026 року. Турнір прийматимуть такі країни як США, Мексика та Канада.
Нагадаємо, що після 9 років роботи у Ліверпулі німецький тренер покинув команду наприкінці сезону-2023/2024. За роки роботи з мерсисайдцями Клопп виграв АПЛ, кубок Англії, Кубок англійської ліги, суперкубок країни, а також Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.