Після невдалого виступу на Копа Америка-2024 Федерація футболу США звільнила головного тренера Грегга Берхалтера. Коуч працював з командою в період з 2018 по 2022 рік, а потім з літа 2023 року.

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В США хочуть Юргена Клоппа

Повідомляють, що американці визначились з основним кандидатом на тренерський місток збірної США. В команді хочуть бачити екскоуча Майнца, Боруссії та Ліверпуля – Юргена Клоппа.

Відомо, що перші переговори між "зоряно-смугастими" та представниками тренера вже відбулись. В Америці дуже хочуть, щоб Юрген підготував збірну до Чемпіонату світу 2026 року. Турнір прийматимуть такі країни як США, Мексика та Канада.

До слова. Раніше, Клопп розповідав, що він має бажання тренувати тільки Барселону, а якщо пропозиції від каталонців не буде, то він візьме відпочинок на 1 рік. Іспанський клуб звільнив Хаві, а на його місце прийшов інший німецький спеціаліст Ганс-Дітер Флік.

Нагадаємо, що після 9 років роботи у Ліверпулі німецький тренер покинув команду наприкінці сезону-2023/2024. За роки роботи з мерсисайдцями Клопп виграв АПЛ, кубок Англії, Кубок англійської ліги, суперкубок країни, а також Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.