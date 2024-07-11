В понедельник, 16 июля, Реал Мадрид планирует представить сообществу Килиана Мбаппе в качестве игрока "сливочных". Презентация состоится на стадионе "Сантьяго Бернбаэу" в 13:00 по киевскому времени.

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Новая звезда Мадрида

Французского форварда долго ожидали в столице Испании. В клубе надеются, что игрок станет в ряд с такими легендарными футболистами как Криштиану Роналду, Зинедин Зидан и другие.

На презентации Килиана Мбаппе запланирована церемония на которой француз будет подписывать контракт с "Королевским клубом". Соглашение футболиста с Реалом рассчитано на 5 лет. Затем Килиан пообщается со СМИ. В Реале Мбаппе будет играть под номером 9.

К слову. Из Монако в ПСЖ Мбаппе перешел за 180 миллионов евро. В составе парижского клуба Килиан становился 6 раз чемпионом Франции и трижды выигрывал кубок страны.

В сезоне-2023/2024 Килиан Мбаппе во всех турнирах за ПСЖ сыграл 46 матчей, по схеме гол + пас в своем активе француз имеет 53 голевых действия. На Евро-2024 игрок забил 1 гол и дошел со сборной Франции до полуфинала.