Аргентинская национальная команда показывает уверенную игру и заслуженно вышла в финал Копа Америка-2024. Коллектив Лионеля Скалони уже играл с канадцами в групповом этапе, где также одержали победу. На этот раз голами отметились Хулиан Альварес и Лионель Месси.

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Рекордный гол Лионеля Месси

В матче Кубка Америки Аргентина – Канада, 37-летний капитан аргентинцев отметился голом в ворота "кленовых". Месси забил 109-й гол в футболке национальной команды и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров среди сборных.

До этого иранский футболист Али Даеи занимал второе место, за свою карьеру он забил 108 голов за сборную. Единоличным лидером списка лучших голеадоров сборных является Криштиану Роналду. В своем активе он имеет 130 забитых мячей за национальную команду.

К слову. Криштиану Роналду уже вылетел со сборной Португалии с Евро-2024. На этом турнире легендарный нападающий отметился только одной голевой передачей.

Напомним, что 15 июля сборная Аргентины сыграет финал Копа Америка-2024 с победителем пары Уругвай – Колумбия. Месси получит шанс еще больше приблизиться к Криштиану Роналду.