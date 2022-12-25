Президент РФС Александр Дюков хочет, чтобы команда его страны играла хоть где-нибудь. Одним из фэнтезийных альтернативных вариантов он видит участие сборной России в Копа Америка-2024. 24 канал ссылаясь на росСМИ.

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Мечты россиян

Александр Дюков надеется осуществить нереалистичный план, россияне приложат усилия, чтобы попасть на Копа Америка:

Есть идея участия в Кубке Америки-2024. Но это будет сложно воплотить. Мне кажется это нереалистично. Попытаться стоит, но шансы крайне низкие. Будем ли пробовать? Попробуем – рассказал президент РФС.

УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные России от участия в турнирах под своей эгидой – российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную России исключили из плей-офф раунда отбора на проходящий в Катаре чемпионат мира-2022 и квалификации к Евро-2024. Все из-за начала войны России против Украины на территории нашего государства.

Копа Америка-2024 должна проходить в Эквадоре, но страна отказалась от идеи принятия турнира. Главный кандидат на проведение соревнований – США, где еще состоится чемпионат мира-2026.

Неординарные команды на Копа Америка

Россия не первое неамериканское государство, которое может принять участие на Копа Америка. На каждые соревнования приглашают минимум две команды, не входящие в ассоциацию футбола Южной Америки.

В 2019 году на турнир были приглашены сборные Катара и Япония , которые не могли преодолеть групповой этап соревнований.

, которые не могли преодолеть групповой этап соревнований. В 2016 году на Копа Америка были приглашены 6 команды не из латиноамериканской ассоциации, а именно: США (дошли до полуфинала), Мексика (четвертьфинал), Гондурас (не вышли из группы), Гаити (не вышли из группы), К оста-рику (не вышли из группы) и Панаму (не вышли из группы).

(дошли до полуфинала), (четвертьфинал), (не вышли из группы), (не вышли из группы), К (не вышли из группы) и (не вышли из группы). В 2015 году на турнир были приглашены сборные Мексики и Ямайки , занявшие четвертые места в своих группах

, занявшие четвертые места в своих группах В 2011 году в латиноамериканских соревнованиях приняли участие Коста-Рика и Мексика , решивших не преодолевать групповой этап.

, решивших не преодолевать групповой этап. В 2007 году сборные США и Мексики посетили соревнования. Мексиканцы достигли полуфинала турнира, а США осталось в групповом этапе.

посетили соревнования. Мексиканцы достигли полуфинала турнира, а США осталось в групповом этапе. В 2004 году Мексика смогла дойти до четвертьфинала соревнований, а Коста-Рика проиграла конкуренцию на групповом этапе.

смогла дойти до четвертьфинала соревнований, а проиграла конкуренцию на групповом этапе. В 2001 году две приглашенные команды смогли преодолеть групповой этап. Гондурас занял третье место соревнований, а Мексика заняла второе место, уступив в финале.

занял третье место соревнований, а заняла второе место, уступив в финале. В 1999 году впервые приглашена сборная Мексика взяла бронзу турнира, а сборная Японии не вышла из группы.

Напомним, что РФС также намерен выйти из УЕФА и перейти в азиатскую ассоциацию.