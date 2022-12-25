Участие в фестивале приняли юные спортсмены в возрасте от 10 до 15 лет. Все участники соревнований получили удивительные пропагандистские награды.

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Безумный поступок россиян

На медалях заметили надписи с символами "Z" и "V", которыми россияне обозначают военную технику, используемую в войне против Украины. Этот поступок организаторов фестиваля доказывает, что спорт – это часть большой политики, и никакого утверждения "спорт вне политики" нет права на существование.

На передней стороне награды написано: "Борись ZaРоссию, Отечество, Vместе. Победа будет за нами".

На оборотной стороне указано, из какого материала сделана награда. Но эта версия еще раз доказывает, что у россиян настолько сильно промыты мозги, что их уже ничего не исправит.

25.12.2022. Медаль изготовлена кузнецами Донецка из осколков НАТОвских боеприпасов, которыми ф**исты обстреливают мирное население городов России. Будем жить!,

– написано на награде участников фестиваля.



Детские награды на фестивале в России с киокушинкой / Фото из телеграмм-канала "Осторожно, Москва"

Интересно, что организаторы фестиваля отметили, что призеры соревнований будут награждены традиционными наградами, а эти вроде бы из "НАТОвских боеприпасов" получат все участники.

Это уже далеко не в первый раз, когда россияне отличаются своими нацистскими жестами. То у них спортсмены на форме носят свастику, то бросают "зиги", то пропагандируют выражение "спортивной политики", хотя сами поддерживают войну против Украины.