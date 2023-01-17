Федерация футбола Италии подписала соглашение с новым техническим партнером. Им стала компания adidas, которая и будет производить форму для мужской и женской сборных, также сборных по футзалу, пляжному футболу и киберспорту.

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17 января было представлено два варианта формы, разработанных для сборной Италии. "Домашняя" форма выполнена в традиционных синих цветах. Декоративный элемент формы "вдохновлен мрамором, природным, географическим и культурным элементом, представляющим Италию, а вместе с ней много памятников и культурных мест страны на протяжении веков".

Учитывая, что это форма от adidas, не обошлось и без традиционных трех полос, разместившихся на плечах. К каждой из трех полосок "вставлена элегантная окантовка, воспроизводящая цвета итальянского флага". Итальянский "триколор" также присутствует и на боках и окантовке футболки.

Сзади на ячейке размещена надпись "Италия" в стиле римских гравюр.

Домашняя форма сборной Италии / фото figc.it

Что касается "выездной" формы, то она выполнена в белом цвете "под мрамор" с темно-синими и золотистыми вставками.

Выездная форма сборной Италии / фото figc.it

Первыми в новой форме сыграет сборная Италии U-18, которая 18 января проведет матч против сверстников из Испании.

Видео презентации формы сборной Италии

До этого сборная Италии выступала в форме Puma. Их сотрудничество длилось 20 лет и закончилось в конце 2022 года.

Именно сборная Италии является одним из соперников сборной Украины в отборе на Евро-2024. Первый матч между командами состоится в Италии 12 сентября. Домашний матч для Украины намечен на 20 ноября. Это будет последний матч в группе в отборе на Евро-2024.