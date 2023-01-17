Федерація футболу Італії підписала угоду з новим технічним партнером. Ним стала компанія adidas, яка і виготовлятиме форму для чоловічої та жіночої збірних, також збірних з футзалу, пляжного футболу та кіберспорту.

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17 січня було представлено два варіанти форми, які розробили для збірної Італії. "Домашня" форма виконана у традиційний синіх кольорах. Декоративний елемент форми "натхненний мармуром, природним, географічним і культурним елементом, який представляє Італію, а разом з нею багато пам’яток і культурних місць країни протягом століть".

Зважаючи, що це форма від adidas, не обійшлося і без традиційних трьох смуг, які розмістили на плечах. До кожної з трьох смужок "вставлено елегантну окантовку, яка відтворює кольори італійський прапор". Італійський "триколор" також присутній і на боках та окантовці футболки.

Ззаду на комірці розміщений напис "Італія" у стилі римських гравюр.

Домашня форма збірної Італії / фото figc.it

Щодо "виїздної" форми, то вона виконана у білому кольорі "під мармур" з темносиніми та золотистими вставками.

Виїздна форма збірної Італії / фото figc.it

Першими в новій формі зіграє збірна Італії U-18, яка 18 січня проведе матч проти однолітків з Іспанії.

Відео презентації нової форми збірної Італії

До цього збірна Італії виступала у формі від Puma. Їх співпраця тривала 20 років і закінчилася наприкінці 2022 року.

Саме збірна Італії ж одним із суперників збірної України у відборі на Євро-2024. Перший матч між командами відбудеться в Італії 12 вересня. Домашній матч для України запланований на 20 листопада. Це буде останній матч у групі у відборі на Євро-2024.