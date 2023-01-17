Генрих Мхитарян снялся в видео для клубного канала итальянского Интера, за который он сейчас выступает. Там футболист рассказывал о том, откуда он родом. В видео Мхитарян рассказывает об Армении и ее народе. И нарисовал карту страны.

На этот рисунок обратили внимание в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). И возмутились. Ведь Мхитарян изобразил карту Армении вместе с территорией Нагорного Карабаха, которую в Азербайджане считают своей территорией

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Теперь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана намерена подать жалобу в УЕФА и Федерацию футбола Италии.

Видео, в котором Мхитарян нарисовал карту Армении с Нагорным Карабахом

Следует отметить, что это не первый "конфликт" Мхитаряна и Азербайджана. В 2015 году, когда он выступал за дортмундскую Боруссию, он не сыграл матч Лиги Европы против Габалы. А уже в 2018 году он пропустил матч Арсенала против Карабаха на выезде.

В 2019 году Баку принимало финал Лиги Европы. И за главный трофей соревновались две лондонские команды – Челси и Арсенал. Мхитарян не улетел с командой на финал. Все потому, что он не смог получить визу для посещения страны.

В Украине Мхитарян выступал за два клуба. Летом 2009 года он стал игроком донецкого Металлурга. А уже через год его купил Шахтер, за который он выступал до лета 2013 года. Тогда "горняки" продали его в дортмундскую Боруссию. Далее в его карьере были английские Манчестер Юнайтед и Арсенал, а также итальянские Рома и Интер.