Сборная Германии назвала состав на матч с Украиной в Лиге наций
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился с составом своей команды, которая полетит на матч Лиги наций против Украины. В заявку сборной Германии попали 23 футболиста.
Вне заявки Германии оказались пятеро игроков: Бенжамен Хенрикс, Нико Шульц, Никлас Штарк, Надим Амири и Махмуд Дауд. Об этом сообщает немецкая сборная.
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Вместе с тем, в заявку попал нападающий "Челси" Тимо Вернер. У футболиста была простуда, из-за которой он пропустил спарринг с Турцией. Похоже, что Вернер сможет сыграть против Украины.
Состав сборной Германии
Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кэвин Трапп.
Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Госенс, Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Никлас Зюле, Джонатан Та.
Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус, Тони Кроос.
Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.
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