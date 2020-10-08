Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился с составом своей команды, которая полетит на матч Лиги наций против Украины. В заявку сборной Германии попали 23 футболиста.

Вне заявки Германии оказались пятеро игроков: Бенжамен Хенрикс, Нико Шульц, Никлас Штарк, Надим Амири и Махмуд Дауд. Об этом сообщает немецкая сборная.

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Вместе с тем, в заявку попал нападающий "Челси" Тимо Вернер. У футболиста была простуда, из-за которой он пропустил спарринг с Турцией. Похоже, что Вернер сможет сыграть против Украины.

Состав сборной Германии

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кэвин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Госенс, Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Никлас Зюле, Джонатан Та.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус, Тони Кроос.

Нападающие: Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.

Поединок Украина – Германия состоится 10 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:45.