7 октября сборная Германии, которая является следующим соперником Украины, померялась силами против Турции в товарищеском поединке. Команды в голевой перестрелке не смогли определить победителя.

Германия – Турция 3:3

Голы: Дракслер, 45+1, Нойгаус, 58, Вальдшмидт, 81 – Туфан, 50, Карака, 67, Караман, 90+4

Уже с первых секунд матча сборная Германии взяла под свой контроль мяч. Уже на 7-й минуте Дракслер отличился голом, но главный арбитр матча отменил гол, усмотрев в моменте офсайд, пишет 24 канал.

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Минимальное преимущество

Через несколько минут Турция угрожала воротам гостей. Язиджи нашел свободную зону в штрафной и пробил в одно касание, но мяч пролетел над перекладиной.

Брандт держал ворота в поле зрения и пробил в угол. Но голкипер выполнил безупречный сейв.

Открыть счет в первом тайме командам таки удалось, а точнее голы забили хозяева. На 45+1 минуте Дракслер нашел свободное пространство в штрафной и элегантно перебросил вратаря – 1:0.

Команды ушли на отдых при минимальном преимуществе хозяев в счете.

Феерия голов

Уже на 50-й минуте великолепно сыграл Айхан, благодаря чему Туфан получил оперативный простой на границе штрафной площадки. Заметив, что голкипер вышел из ворот, он спокойно отправил мяч в девятку – 1:1.

Ундер двигался с мячом навстречу голкиперу и нанес удар вблизи, но вратарь Германии Лено разгадал его замысел и исполнил невероятный сейв.

Меньше, чем через 10 минут после пропущенного гола Германия снова вышла вперед в счете. Нойгаус получил пас от партнера по команде и пушечным ударом послал мяч в сетку ворот Турции – 2:1.

Хавертц оказался в перспективной позиции. Он совершил рывок в направлении ворот соперника и пробил по их центру из-за пределов штрафной, но голкипер был готов и выполнил неплохой сейв.

Фантастический завершающий удар из-за пределов штрафной нанес Карака. Он не терял зря времени и сильно пробил, направив мяч мимо голкипера – 2:2.

На 81-й минуте Вальдшмидт пробил и мяч каким-то образом влетел в сетку по центру ворот, минуя голкипера – 3:2. Казалось, что победа у команды Лёва уже в кармане, но иначе думали футболисты Турции.

Караман испытал удачу ударом с границы штрафной, но мяч попал в перекладину. А уже через несколько минут он получил роскошную передачу, нашел свободную зону за пределами штрафной и вогнал мяч в сетку – 3:3.

Итоговый счет встречи – 3:3.

Германия – Турция видеообзор матча