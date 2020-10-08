Германия в голевой перестрелке упустила победу над Турцией: видео
7 октября сборная Германии, которая является следующим соперником Украины, померялась силами против Турции в товарищеском поединке. Команды в голевой перестрелке не смогли определить победителя.
Германия – Турция 3:3
Голы: Дракслер, 45+1, Нойгаус, 58, Вальдшмидт, 81 – Туфан, 50, Карака, 67, Караман, 90+4
Уже с первых секунд матча сборная Германии взяла под свой контроль мяч. Уже на 7-й минуте Дракслер отличился голом, но главный арбитр матча отменил гол, усмотрев в моменте офсайд, пишет 24 канал.
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Минимальное преимущество
Через несколько минут Турция угрожала воротам гостей. Язиджи нашел свободную зону в штрафной и пробил в одно касание, но мяч пролетел над перекладиной.
Брандт держал ворота в поле зрения и пробил в угол. Но голкипер выполнил безупречный сейв.
Открыть счет в первом тайме командам таки удалось, а точнее голы забили хозяева. На 45+1 минуте Дракслер нашел свободное пространство в штрафной и элегантно перебросил вратаря – 1:0.
Команды ушли на отдых при минимальном преимуществе хозяев в счете.
Феерия голов
Уже на 50-й минуте великолепно сыграл Айхан, благодаря чему Туфан получил оперативный простой на границе штрафной площадки. Заметив, что голкипер вышел из ворот, он спокойно отправил мяч в девятку – 1:1.
Ундер двигался с мячом навстречу голкиперу и нанес удар вблизи, но вратарь Германии Лено разгадал его замысел и исполнил невероятный сейв.
Меньше, чем через 10 минут после пропущенного гола Германия снова вышла вперед в счете. Нойгаус получил пас от партнера по команде и пушечным ударом послал мяч в сетку ворот Турции – 2:1.
Хавертц оказался в перспективной позиции. Он совершил рывок в направлении ворот соперника и пробил по их центру из-за пределов штрафной, но голкипер был готов и выполнил неплохой сейв.
Фантастический завершающий удар из-за пределов штрафной нанес Карака. Он не терял зря времени и сильно пробил, направив мяч мимо голкипера – 2:2.
На 81-й минуте Вальдшмидт пробил и мяч каким-то образом влетел в сетку по центру ворот, минуя голкипера – 3:2. Казалось, что победа у команды Лёва уже в кармане, но иначе думали футболисты Турции.
Караман испытал удачу ударом с границы штрафной, но мяч попал в перекладину. А уже через несколько минут он получил роскошную передачу, нашел свободную зону за пределами штрафной и вогнал мяч в сетку – 3:3.
Итоговый счет встречи – 3:3.
Германия – Турция видеообзор матча
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