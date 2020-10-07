Матч Лиги Наций между национальными сборными Украины и Германии рассудит арбитр из Израиля Орель Гринфельд. Рефери недавно отсудил победный матч в Лиге чемпионов с участием киевского "Динамо".

Судейскую бригаду возглавит 39-летний Орель Гринфельд, ассистентами которого станут Рой Хассан и Идан Яркони, четвертый арбитр – Галь Лейбовиц, сообщил официальный сайт УЕФА.

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Фартовый арбитр

Гринфельд уже работал на матче национальной сборной Украины еще в 2016 году. Тогда 39-летний арбитр отсудил товарищеский матч против Кипра, где украинцы одержали минимальную победу над соперником – 1:0. Единственный гол во встрече на 40-й минуте забил опорный полузащитник Тарас Степаненко, который на этот раз не поможет команде. Футболист заболел коронавирусом.

Израильский арбитр недавно работал на матче с участием "Динамо" в Лиге чемпионов. В каком киевляне в третьем квалификационном раунде еврокубков преодолели нидерландский АЗ – 2:0. Результативные удары в активе Родригеса и Шапаренко.

Также Орель Гринфельд уже обслуживал два еврокубковые матча с участием украинских команд в сезоне 2016/17 (Ворскла – Локомотив, 2:3, Манчестер Юнайтед – Заря, 1:0).

Матч Лиги Наций Украина – Германия состоится 10 октября в 21:45 на НСК "Олимпийский".