Зажигательное празднование: сборная Аргентины вернулась домой с трофеем ЧМ-2022 – фото и видео
Сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по футболу. Подопечные Лионеля Скалони завоевали третий в истории сборной трофей Мундиаля.
19 декабря самолет со сборной Аргентины вернулся в Буэнос-Айрес, чтобы отпраздновать победу на ЧМ-2022 вместе с родными болельщиками. Первым с борта самолета был доверен капитан и лучший игрок Мундиаля в Катаре Лионель Месси. 24 канал.
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Триумфальное возвращение домой
Лео поднял к горе трофей ЧМ. После чего автобус со сборной проехался по главным улицам Буэнос-Айреса. Тысячи фанатов заполонили аргентинские улицы, чтобы первыми поздравить команду с победой на родной земле. Улицы города превратились в бело-голубое море.
Это огромный успех всей страны. Ради того, чтобы встретить команду, в Аргентине даже объявили государственный выходной, ведь мало кто вышел бы на работу в такой праздничный день. Вот такой подарок для всех аргентинцев сделали футболисты, а теперь уже новоиспеченные чемпионы мира-2022.
Трофей ЧМ-2022 приехал в Аргентину / Фото с твиттера сборной Аргентины
Сборная Аргентины вернулась домой с трофеем ЧМ-2022: смотрите видео
Видео встречи действующих чемпионов мира с фанатами
Напомним, что в финале Аргентина обыграла Францию только по итогам серии пенальти. Французы дважды промахнулись с 11 метров. Аргентинцы реализовали 4 из 4-х пенальти.
Среди пенальтистов был сам Месси, отличившийся двумя голами в основное и дополнительное время. Лучшим игроком турнира стал как раз Лео.