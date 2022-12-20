19 грудня літак зі збірною Аргентини повернувся до Буенос-Айреса, щоб відсвяткувати перемогу на ЧС-2022 разом із рідними уболівальниками. Першим із борту літака було довірено капітану та найкращому гравцю Мундіалю у Катарі Ліонелю Мессі, пише 24 канал.

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Тріумфальне повернення додому

Лео підійняв до гори трофей ЧС. Після чого автобус зі збірною проїхався по головних вулицях Буенос-Айреса. Тисячі фанатів заполонили аргентинські вулиці, щоб першими привітати команду з перемогою на рідній землі. Вулиці міста перетворились у біло-блакитне море.

Це величезний успіх усієї країни. Заради того, щоб зустріти команду, в Аргентині навіть оголосили державний вихідний, адже мало хто б вийшов на роботу у такий святковий день. Ось такий подарунок для усіх аргентинців зробили футболісти, а тепер вже новоспечені чемпіони світу-2022.

Цікаво! До тріумфу ЧС-2022 збірна Аргентини двічі перемагала на Мундіалі – у 1978 та 1986 роках.



Трофей ЧС-2022 приїхав в Аргентину / Фото з твітеру збірної Аргентини

Збірна Аргентини повернулась додому з трофеєм ЧС-2022: дивіться відео

Detik-detik Messi dkk turun dari pesawat tiba di Buenos Aires disambut bak pahlawan nasional.



Kata Emi Martinez (goal keeper): Messi lebih dihormati daripada Presiden Argentina.pic.twitter.com/Q3GLP5U0aS — Hafidz ALATTAS (@HafidzAlattas) December 20, 2022

Відео зустрічі чинних чемпіонів світу з фанатами

Нагадаємо, що у фіналі Аргентина обіграла Францію лише за підсумками серії пенальті. Французи двічі схибили з 11 метрів. Натомість аргентинці реалізували 4 із 4-х пенальті.

Серед пенальтистів був сам Мессі, який відзначився двома голами в основний та додатковий час. Найкращим гравцем турніру став якраз Лео.