Сборная Албании по футболу отказалась играть против России в Лиге Наций

Еще одна национальная команда не сыграет против России, которая нагло напала на Украину. Сборная Албании не выйдет на футбольное поле против россиян.

Еще минус один соперник

Албанцы отказались играть с национальной сборной России в Лиге наций. Об этом сообщила министр иностранных дел Олта Джачка.

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С таким темпом у сборной страны-агрессора вообще не будет матчей из-за отказов соперников.

Албания вошла с Россией в одну группу Лиги наций УЕФА-2022/2023. Первый поединок между этими сборными должен был состояться 2 июня, а ответный – 13 июня.

Напомним, что Польша, Чехия и Швеция требуют у ФИФА отстранить Россию с отбора чемпионата мира-2022. Ранее эти сборные объявили о том, что не собираются играть против российской команды.

Многие иностранные футболисты поддержали Украину, которая пытается вернуть целостность страны после нападения России. Роберт Левандовски, Войцех Щенсны и даже россиянин Федор Смолов выразили поддержку украинскому народу и попросили Россию прекратить войну.

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