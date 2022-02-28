Баннер с Ярмоленко и футболки с номером "7"

Перед началом матча против Вулверхэмптона на стадионе Вест Хэма появился баннер с Андреем Ярмоленко. В Вест Хэме отметили, что все свои молитвы и любовь англичане присылают футболисту и всему народу Украины, пишет 24 канал.

Стоит увидеть Фанаты устроили овации Яремчуку: Роман не сдержал слез на фоне флагов Украины – видео

На предматчевую разминку "молотобойцы" вышли в футболках с фамилией Ярмоленко и номером "7" на спине. Вот так команда поддержала украинского легионера, в стране которого идет война против России.



Футболисты в футболках Ярмоленко / Фото Getty Images

Также на табло в середине стадиона появился идентичный плакат с Ярмоленко на фоне сине-желтого флага.

Капитан Вест Хэма Райс держал футболку Андрея перед стартом встречи. Напомним, что украинец получил несколько дней отдыха из-за психологического давления. Ярмоленко сильно переживает за родную страну, которая страдает от оккупантов. Поэтому не попал в заявку "молотобойцев" на игру.

К слову, поединок закончился минимальной победой Вест Хэма (1:0).

Клуб украинца замыкает топ-5 чемпионата Англии – 45 очков.

Реакция Ярмоленко

Андрей уже отреагировал на столь трогательный поступок английского клуба. На своей странице в инстаграме футболист поблагодарил всех за поддержку.

Я хотел бы поблагодарить всех за вашу поддержку, всех британцев и тех, кто поддерживает Украину. Мы все знаем истину и должны сделать все, чтобы остановить войну,

– написал Ярмоленко.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.