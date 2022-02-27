Россию хотят отстранить от ЧМ

Министерство спорта Польши настроены решительно. Они требуют отменить матч отбора чемпионата мира-2022 с Россией.

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СМИ сообщают, что 2 или 3 февраля министр спорта Польши Камил Бортничук встретится в Цюрихе с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Бортничук хочет убедить Инфантино отменить стыковой матч квалификации чемпионата мира-2022 против России.

В воскресенье, 27 февраля Польская, Шведская и Чешская федерации футбола направили в ФИФА совместное письмо, в котором требуют исключить Россию из отбора.

Отмечается, что Польша, Швеция и Чехия настроены решительно.

Ранее эти сборные объявили о том, что не собираются играть против сборной России.

Матчи плей-офф отбора чемпионат мира-2022 должны состояться 24 и 29 марта.

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