Титулованный Сауль Альварес получил еще одного соперника: дата боя
Мексиканский боксер Сауль Альварес не успел провести бой с Авни Йилдиримом, как назвал очередного соперника. После поединка в конце февраля Альварес проведет бой в мае против Билли Джо Сондерса.
Источник: твиттер Майка Коппинджера
Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс и обладатель титулов WBC и WBA Сауль Альварес договорились о поединке.
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По его информации, поединок должен пройти в первых числах мая.
Если мексиканец в бою с Йилдиримом получит травму, то бой с Билли Джо Сондерсом будет отложен на более поздний срок.
Что известно о боксерах
- 30-летний Альварес за свою карьеру провел 57 боев, в которых одержал 54 победы и потерпел одно поражение. Обидчиком Канело стал непобедимый Флойд Мейвезер.
- Еще два боя Альвареса завершились вничью. Сейчас Альварес – лидер P4P (рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории).
- В предыдущем поединке Канело одолел Каллума Смита.
- 31-летний Билли Джо Сондерс провел 30 поединков и все выиграл. В его активе 14 нокаутов. Предыдущий бой он провел в декабре 2020 года, когда одолел Мартина Мюррея.
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