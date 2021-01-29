Мексиканский боксер Сауль Альварес не успел провести бой с Авни Йилдиримом, как назвал очередного соперника. После поединка в конце февраля Альварес проведет бой в мае против Билли Джо Сондерса.

Источник: твиттер Майка Коппинджера

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс и обладатель титулов WBC и WBA Сауль Альварес договорились о поединке.

К слову Звездный Канело определился со следующим боем: названы соперник и дата

По его информации, поединок должен пройти в первых числах мая.

Если мексиканец в бою с Йилдиримом получит травму, то бой с Билли Джо Сондерсом будет отложен на более поздний срок.

SOURCES: Canelo Alvarez and Billy Joe Saunders have agreed to a deal for a May fight on DAZN. Three 168-pound titles up for grabs. Fight will land in U.S., on May 1 or May 8. First, Canelo will have to beat Avni Yildirim on Feb. 27 and emerge uninjured https://t.co/n2By2duTga — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 28, 2021

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