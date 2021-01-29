Титулований Сауль Альварес отримав ще одного суперника: дата бою
Мексиканський боксер Сауль Альварес не встиг провести бій з Авні Йилдиримом, як назвав чергового суперника. Після поєдинку наприкінці лютого Альварес проведе бій у травні проти Біллі Джо Сондерса.
Джерело: твіттер Майка Коппінджера
Інсайдер The Athletic Майк Коппінджер повідомив, що чемпіон WBO в суперсередній вазі Біллі Джо Сондерс і володар титулів WBC і WBA Сауль Альварес домовилися про поєдинок.
До слова Зірковий Канело визначився з наступним боєм: названі суперник і дата
За його інформацією, поєдинок повинен пройти в перших числах травня.
Якщо мексиканець у бою з Йилдиримом отримає травму, то бій з Біллі Джо Сондерсом буде відкладений на пізніший термін.
Що відомо про боксерів
- 30-річний Альварес за свою кар'єру провів 57 боїв, в яких здобув 54 перемоги і зазнав однієї поразки. Кривдником Канело став непереможний Флойд Мейвезер.
- Ще два бої Альвареса завершилися внічию. Наразі Альварес – лідер P4P (рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії).
- У попередньому поєдинку Канело здолав Каллума Сміта.
- 31-річний Біллі Джо Сондерс провів 30 поєдинків та всі виграв. У його активі 14 нокаутів. Попередній бій він провів у грудні 2020 року, коли здолав Мартіна Мюррея.
Поділитися новиною