Сауль Альварес за 3 раунда победил Авни Йылдырыма и сохранил титулы WBC и WBA
Лучший боксер мира вне зависимости от весового веса Сауль Альварес в ночь с 27 на 28 февраля провел бой против Авни Йылдырыма. Альварес выставил на кон титулы WBC и WBA в рамках 2 среднего веса и одержал уверенную победу.
Источник:24 канал
Альваресу хватило 3 раунда
Поединок мексиканца с представителем Турции состоялся на Hard Rock Stadium в Майами (США).
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Сауль Альварес сумел одержать досрочно победу над обязательным претендентом.
Йылдырым спокойно начал бой и решил не бросаться в атаку. Зато Канело сосредоточился на ударах по корпусу. Йылдырым выдержал не только их, но и апперкоты, которые посыпались во 2 раунде.
В 3 раунде Канело прибавил в мощности и отправил претендента на канвас красивой "двойкой".
Йылдырым отказался выходить на 4 раунд – досрочная победа Альвареса.
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