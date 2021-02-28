Лучший боксер мира вне зависимости от весового веса Сауль Альварес в ночь с 27 на 28 февраля провел бой против Авни Йылдырыма. Альварес выставил на кон титулы WBC и WBA в рамках 2 среднего веса и одержал уверенную победу.

Альваресу хватило 3 раунда

Поединок мексиканца с представителем Турции состоялся на Hard Rock Stadium в Майами (США).

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Сауль Альварес сумел одержать досрочно победу над обязательным претендентом.

Йылдырым спокойно начал бой и решил не бросаться в атаку. Зато Канело сосредоточился на ударах по корпусу. Йылдырым выдержал не только их, но и апперкоты, которые посыпались во 2 раунде.

В 3 раунде Канело прибавил в мощности и отправил претендента на канвас красивой "двойкой".

Йылдырым отказался выходить на 4 раунд – досрочная победа Альвареса.

Для Альвареса победа над Йылдырымом стала уже 44 на профессиональном ринге. Также в его пассиве одно поражение и две ничьи.