Азиатскую Лигу чемпионов будут транслировать в Украине. Престижный клубный турнир вот-вот начнется.

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Новые соревнования на телеэкранах

Саудовская Аравия смогла реализовать свой план, предполагавший заинтересовать болельщиков по всему миру к слежке за тамошним футболом. Командам Ближнего Востока удалось договориться со многими звездами мирового класса ( некоторые контракты выглядят действительно безумно ) и заманить их в свое состояние, что, конечно же, не могло пройти мимо любого рядового фана.

Теперь же телекомпания "Поверхность ТВ" официально сообщила о том, что ее телеканалы "Спорт 1", "Спорт 2", "Спорт 3" и "Sport 1 Baltic" в новом сезоне будут транслировать Лигу чемпионов Азии. Стоит отметить, что местный нафпрестижный клубный турнир стартует уже на следующей неделе, 18 сентября. Тогда в прямом эфире будут показаны 17 поединков.

Интересно, что в азиатских Лиге чемпионов сразятся саудовские коллективы, в составах которых выступают Криштиану Роналду, Неймар, Карим Бензема и ряд других маститых исполнителей, а конкретнее Аль-Наср, Аль-Хиляль и Аль-Иттихад. Именно участие этих коллектив на турнире и обусловило появление азиатской Лиги чемпионов на украинских телеэкранах.

Кстати говоря. В групповой стадии тамошнего престижного клубного турнира принимают участие 40 коллективов, которые разделены на 10 групп по 4 команды. По итогам основного этапа команда-победитель каждого квартета, а также 6 лучших клубов, занявших вторые места, выходят в плей-офф раунда, где проводят лишь одну встречу "на вылет". Действующим триумфатором азиатской ЛЧ является саудовский Аль-Хиляль, одолевший в финале японскую Ураву.

Квартеты азиатской ЛЧ 2023/2024