В последнее время гонки Формула-1 все больше сближались с Саудовской Аравией. Одним из главных спонсоров гонки является аравийская компания Aramco, а в 2021 году к календарю добавилось Гран-при этой страны.

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Теперь же в Саудовской Аравии размышляют о том, чтобы выкупить права на Формулу-1. Как стало известно ресурсу Bloomberg, Суверенный фонд Саудовской Аравии делал предложение о покупке еще в прошлом году.

Сауды предлагали действующему владельцу гонок Liberty Media Corp. аж 20 миллиардов долларов, в том числе и долг Формулы-1, возникший из-за пандемии ковыда. Впрочем, американская компания ответила отказом, поскольку не была в принципе заинтересована в продаже прав.

Впрочем, фонд не оставляет попыток стать владельцем Формулы-1. Поэтому, если Liberty Media Corp. выставит организацию на продажу, аравийцы примут участие в торгах. Напомним, что американская компания купила права на гонки в 2017 году за 4,4 миллиарда долларов.

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Отметим, что в 2023 году сезон Формулы-1 будет состоять из 23 этапов, являющийся рекордом. Стартует чемпионат 5 марта в Бахрейне, а завершится 26 ноября в ОАЭ. Действующим чемпионом является пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.