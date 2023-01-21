В останній час гонки Формула-1 все більше зближувались із Саудівською Аравією. Одним з головних спонсорів перегонів є аравійська компанія Aramco, а у 2021 році до календаря додалось Гран-прі цієї країни.

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Тепер же у Саудівській Аравії розмірковують над тим, щоб викупити права на Формулу-1. Як стало відомо ресурсу Bloomberg, Суверенний фонд Саудівської Аравії робив пропозицію щодо купівлі ще минулого року.

Сауди пропонували чинному власнику гонок Liberty Media Corp. аж 20 мільярдів доларів, в тому числі і борг Формули-1, який виник через пандемію ковіда. Втім американська компанія відповіла відмовою, оскільки не була в принципі зацікавлена у продажі прав.

Втім фонд не полишає спроб стати власником Формули-1. Тому якщо Liberty Media Corp. виставить організацію на продаж, аравійці візьмуть участь в торгах. Нагадаємо, що американська компанія купила права на перегони у 2017 році за 4,4 мільярда доларів.

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Відзначимо, що у 2023 році сезон Формули-1 буде складатися аж із 23 етапів, що є рекордом. Стартує чемпіонат 5 березня в Бахрейні, а завершиться 26 листопада в ОАЕ. Чинним чемпіоном є пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.