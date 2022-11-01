В 2022 году Ферстаппен второй раз подряд стал чемпионом Формулы-1. А также побил рекорд, принадлежавший Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю.

Детальнее Триумф команды Red Bull в Мексике: Ферстаппен побил "вечный" рекорд Шумахера и Феттеля

Состояние 25-летнего Ферстаппена оценили в 120 миллионов евро. Это и позволило ему дебютировать в рейтинге 500 самых богатых нидерландцев, заняв как раз 500 место. Кроме того, он самый молодой нидерландец в этом списке.

При этом Ферстаппен проживает в Монако.

Около 30 миллионов евро в год Ферстаппен получает по контракту с Red Bull. Хотя эта сумма может быть и больше, ведь она не учитывает дополнительные бонусы за победы и чемпионство. А в скором времени эта сумма может вырасти и до 50 миллионов евро в сезон.

Издание также не указывает, сколько Ферстаппен получает на рекламных контрактах.

Наследница Heineken Шарлин де Карвальо-Хайнекен снова стала самой богатой голландкой, хотя ее состояние немного уменьшилось по сравнению с прошлым годом – чуть более чем на 5% до 12,8 миллиарда евро. На втором месте самых богатых нидерландцев основатель Luxaflex Ральф Зонненберг с состоянием в 6,2 миллиарда евро. Тройку лидеров замыкает основатель агентства по трудоустройству Randstad Фриц Гольдшмединг с 5,2 миллиарда евро.