Усиление с Днепра-1: Сарапия вызвали в сборную Украины
Источник:СК Днепр-1
Сборная Украины уже сыграла в одном из трех сентябрьских матчей Лиги наций. К сожалению, подопечные Александра Петракова уступили Шотландию.
Дебют для Сарапии
Перед матчем с Арменией национальная команда получит усиление. Защитник Днепра-1 Эдуард Сарапий получил вызов в сборную Украины.
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До этого футболист находился в резервном списке.
В нынешнем сезоне Сарапий дебютировал за Днепр-1. 23-летний футболист сыграл по 3 матча в УПЛ (1 гол) и еврокубках. За сборную Украины он пока не играл.
Напомним, что 21 сентября "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Шотландии – 3:0. 24 сентября Украина сыграет с Армению, а 27 сентября – еще раз с шотландцами.
Кадровые потери национальной команды
- К сожалению, накануне сентябрьских матчей Лиги наций сборная Украины понесла массовые потери. Сначала стало известно, что Николай Шапаренко и Георгий Бущан не могут помочь "сине-желтым" в матчах против Шотландии и Армении.
- Из-за травмы в расположение сборной не прибыл Александр Зинченко. По тем же причинам к команде не присоединился и Эдуард Соболь.
- После матча с Шотландией расположение национальной команды покинул и Виктор Коваленко.