Усиление с Днепра-1: Сарапия вызвали в сборную Украины

22 сентября 2022 , 13:27
Читати новину українською

Источник:

СК Днепр-1

Сборная Украины уже сыграла в одном из трех сентябрьских матчей Лиги наций. К сожалению, подопечные Александра Петракова уступили Шотландию.

Дебют для Сарапии

Перед матчем с Арменией национальная команда получит усиление. Защитник Днепра-1 Эдуард Сарапий получил вызов в сборную Украины.

Стоит внимания "Ненавидите россию – хлопайте в ладоши": украинцы зарядили мощный перфоменс в Глазго – видео

До этого футболист находился в резервном списке.

В нынешнем сезоне Сарапий дебютировал за Днепр-1. 23-летний футболист сыграл по 3 матча в УПЛ (1 гол) и еврокубках. За сборную Украины он пока не играл.

Напомним, что 21 сентября "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Шотландии – 3:0. 24 сентября Украина сыграет с Армению, а 27 сентября – еще раз с шотландцами.

Кадровые потери национальной команды

  • К сожалению, накануне сентябрьских матчей Лиги наций сборная Украины понесла массовые потери. Сначала стало известно, что Николай Шапаренко и Георгий Бущан не могут помочь "сине-желтым" в матчах против Шотландии и Армении.
  • Из-за травмы в расположение сборной не прибыл Александр Зинченко. По тем же причинам к команде не присоединился и Эдуард Соболь.
  • После матча с Шотландией расположение национальной команды покинул и Виктор Коваленко.
Автор: Дарина Жданович