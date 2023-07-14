Экс-звезда НХЛ и президент ФИДЕ: кто из российских функционеров попал под санкции Украины

14 июля 2023, 15:05
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Телеграмм Ярослава Железняка

В пятницу, 14 июля, Верховная Рада Украины одобрила постановление, которым предусматривается введение санкций в отношении 36 представителей спортивных организаций РФ и Беларуси. В перечне есть достаточно известные личности.

Депутаты Верховной Рады Украины приняли постановление и призвали СНБО ввести ограничения к 36 спортивным функционерам. Санкции предлагают применить на срок до 10 лет.

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Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

В перечне лиц достаточно скандальные лица. Так, в санкционный список попал экс-звезда НХЛ Павел Буре, участвующий в хоккейных матчах с участием Владимира Путина. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович – бывший помощник Путина. А также одиозный глава Ассоциации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, призывавший поехать на танках на Олимпийские игры в Париж.

Кто попал в санкционный список

  • Президент тяжелой атлетики РФ Максим Агапитов
  • Глава белорусской федерации футбола Владимир Базанов
  • Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля
  • Бывший глава федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков
  • Председатель федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович
  • Президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе
  • Президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
  • Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
  • Генеральный секретарь российского футбольного союза Максим Митрофанов
  • Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
  • Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
  • Генеральный директор футбольного клуба Севастополь Валерий Чалый

Ранее мы сообщали, что Россия за год потеряла более двухсот спортсменов. Из-за военной авантюры Кремля против Украины кровавый диктатор лишил атлетов РФ любой перспективы. Они вынуждены бежать из страны-агрессорки и принимать спортивное гражданство других государств.

Автор: Сергій Шаховець