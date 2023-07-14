Экс-звезда НХЛ и президент ФИДЕ: кто из российских функционеров попал под санкции Украины
Источник:Телеграмм Ярослава Железняка
В пятницу, 14 июля, Верховная Рада Украины одобрила постановление, которым предусматривается введение санкций в отношении 36 представителей спортивных организаций РФ и Беларуси. В перечне есть достаточно известные личности.
Депутаты Верховной Рады Украины приняли постановление и призвали СНБО ввести ограничения к 36 спортивным функционерам. Санкции предлагают применить на срок до 10 лет.
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Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.
В перечне лиц достаточно скандальные лица. Так, в санкционный список попал экс-звезда НХЛ Павел Буре, участвующий в хоккейных матчах с участием Владимира Путина. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович – бывший помощник Путина. А также одиозный глава Ассоциации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, призывавший поехать на танках на Олимпийские игры в Париж.
Кто попал в санкционный список
- Президент тяжелой атлетики РФ Максим Агапитов
- Глава белорусской федерации футбола Владимир Базанов
- Заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля
- Бывший глава федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков
- Председатель федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович
- Президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе
- Президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
- Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
- Генеральный секретарь российского футбольного союза Максим Митрофанов
- Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
- Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
- Генеральный директор футбольного клуба Севастополь Валерий Чалый
Ранее мы сообщали, что Россия за год потеряла более двухсот спортсменов. Из-за военной авантюры Кремля против Украины кровавый диктатор лишил атлетов РФ любой перспективы. Они вынуждены бежать из страны-агрессорки и принимать спортивное гражданство других государств.