Цинично заговорили о правах человека: МОК ответил Европарламенту по поводу бана россиян на Олимпиаде

Главный олимпийский орган мира ищет все возможные пути, чтобы представители стран-террористок смогли отправиться на Олимпийские Игры в Париже. Однако цивилизованный мир объединяется в поддержку Украины.

Российский спорт подвергся массовой изоляции из-за войны РФ против Украины. В марте прошлого года МОК рекомендовал федерациям не допускать россиян к соревнованиям или делать это под нейтральным флагом.

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Однако в преддверии Олимпийских Игр-2024 в Париже организация заговорила о возвращении россиян, пусть и без представительства страны. Одним из главных сторонников такой идеи является президент МОК Томас Бах.

Против допуска представителей РФ выступил и Европарламент, это заявление подписали 444 депутата. Впрочем, комитет подчеркнул, что решение еще не принято, но намекнул на пророссийскую позиции представителей ООН.

Пока нет решения МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпийским играм в Париже 2024 года. Рассматривается основная концепция условий участия, решение пока не принято. К сожалению, Европарламент не принимает во внимание и не учитывает серьезную озабоченность, высказанную двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. Требование Европарламента о «многогранной изоляции» всех россиян и белорусов явно противоречит этому заявлению. Декларация Европарламента также явно противоречит автономии спортивных организаций, которая является неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, неоднократно признаваемым институтами ЕС. Кроме того, декларация находится в явном противоречии с объединяющей миротворческой миссией Олимпийских игр и Олимпийской хартией,

– говорится в заявлении МОК.

Отметим также, что министры спорта 35 стран поставили ультиматум Международному олимпийскому комитету по поводу невозможности участия россиян. Среди союзников Украины – Великобритания, США, Германия и хозяйка Олимпиады Франция.

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Как МОК предлагает допустить россиян к ОИ-2024: